сегодня в 10:45

Российская армия вошла во Времевку в ДНР

ВС РФ вошли в населенный пункт Временка в Донецкой Народной Республике. Они продвигаются к центру поселка под Великой Новоселкой, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Группировка войск «Восток» продолжает наступление на донецком направлении. Штурмовые группы смогли вклиниться в оборону украинской армии, что дало возможность прорваться в центр Времевки.

Украинские аналитики поздно определили геолокации боев и были вынуждены признать, что российские войска заняли Нескучное и штурмуют южную часть Времевки. Также со стороны ВС РФ начались атаки с севера, чтобы сузить кольцо вокруг Великой Новоселки.

Кроме того, продолжаются накаты со стороны населенного пункта Новый Комар в направлении реки Мокрые Ялы. Ресурсы противника признают продвижение российской армии.

Ранее российские войска развернули активные боевые действия в Часовом Яре за стратегическую возвышенность в центре, параллельно атакуя последний значимый оборонительный рубеж Торецка (бывший Дзержинск — ред.) — шахту «Торецкая». Это подтверждается сообщениями в военных каналах обеих сторон.