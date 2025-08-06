«Россияне не ожидали»: Зеленский назвал операцию ВСУ под Курском особенной

Зеленский: разведки мира не предвидели операцию ВСУ в Курской области

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ни одна разведка мира не смогла предвидеть начало операции ВСУ на территории российской Курской области.

«Курская операция стала действительно особенной. Разведки мира ее не предвидели. Россияне — не ожидали», — написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин озвучил предварительный ущерб, нанесенный солдатами ВСУ во время вторжения в Курскую область. Сумма составила не менее 3 млрд рублей, она все еще уточняется.

Украинские военные и наемники вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года. О полном освобождении региона от войск противника стало известно 26 апреля 2025 года.