Бастрыкин: урон от вторжения ВСУ в Курскую область равен более 3 млрд рублей

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью kp.ru подсчитал предварительный ущерб, который нанесли солдаты ВСУ во время вторжения в Курскую область. Сумма составила не менее трех млрд рублей.

Подсчет ущерба от действий ВСУ в Курской области еще проводится.

То, что украинские солдаты делали в российском приграничном регионе, российские силовики квалифицировали «терактом», «убийством», «умышленным уничтожением имущества» и по другим статьям УК РФ. Суммарно были открыты более 600 уголовных дел. Примерно 213 из них отправили в суд. Около 230 националистов были осуждены.

Украинские боевики вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года. Уже 26 апреля 2025 года начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов отчитался о полном освобождении региона от войск противника.