Россия передала Украине 1 тыс тел военных ВСУ
Фото - © Пресс-служба Владимира Мединского/РИА Новости
Помощник президента России Владимир Мединский рассказал, что РФ в рамках стамбульских договоренностей передала Украине 1 тыс. тел погибших военных ВСУ.
«России переданы тела 26 погибших российских воинов», — написал Мединский в своем Telegram-канале.
Также он опубликовал фотографии с момента обмена телами — на них видны грузовики и люди в защитных костюмах.
Ранее Мединский рассказал о неудачном опыте общения с украинским политиком. Он назвал его агрессивным инопланетянином.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.