Россия передала Украине 1 тыс тел военных ВСУ

сегодня в 17:08

Помощник президента России Владимир Мединский рассказал, что РФ в рамках стамбульских договоренностей передала Украине 1 тыс. тел погибших военных ВСУ.

«России переданы тела 26 погибших российских воинов», — написал Мединский в своем Telegram-канале.

Также он опубликовал фотографии с момента обмена телами — на них видны грузовики и люди в защитных костюмах.

