Владимир Мединский рассказал о неудачном опыте с украинским политиком

Помощник президента России Владимир Мединский прокомментировал свой опыт контактов с украинскими представителями, назвав одного из руководителей Украины «агрессивным инопланетянином», сообщает РИА Новости .

Об этом он заявил в ходе выступления на форуме «Вместе победим» в Национальном центре «Россия».

«У меня был опыт общения с одним всенародно печально известным их руководителем — с которым вообще невозможно разговаривать. Вот совсем. Агрессивный инопланетянин. Вот так», — сказал Мединский, не уточняя имя политика.

