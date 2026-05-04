Россия объявляет перемирие 8 и 9 мая в честь празднования 81-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Такое решение принял президент РФ Владимир Путин, заявили в Минобороны.

Москва рассчитывает, что Киев последует ее примеру. В ведомстве добавили, что российские войска примут все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий.

Если украинская сторона попытается реализовать преступные планы по срыву празднования и нанести удар по Москве, о чем ранее глава киевского режима высказывался в Ереване на саммите европейского политического сообщества, то Россия нанесет массированный ракетный удар по центру Киева, отметили в Минобороны. Ранее РФ воздерживалась от таких действий по гуманитарным соображениям.

В Минобороны предупредили гражданское население и сотрудников иностранных дипмиссий о необходимости своевременно покинуть украинскую столицу.

Ранее Путин в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом заявил о готовности объявить перемирие с Киевом на период Дня Победы.

