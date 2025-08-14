Россия и Украина обменялись военнопленными за день до встречи Путина и Трампа

Россия и Украина провели новый обмен военнопленными по формуле «84 на 84», сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Стороны обменялись пленными 14 августа, за день до встречи российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

Сейчас обменянные российские армейцы временно находятся в Белоруссии и получают помощь врачей и психологов. Позже бойцов вернут в Россию, где им предстоит пройти лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны.

«При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты», — добавили в ведомстве.

Последний российско-украинский обмен военнопленными состоялся 23 июля. Оборонное ведомство не раскрывало число российских армейцев, вызволенных с Украины.

В пятницу, 15 августа, Владимир Путин и Дональд Трамп проведут саммит в городе Анкоридж на Аляске. Президенты обсудят урегулирование конфликта на Украине, заявляли в Кремле.