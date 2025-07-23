Минобороны: состоялся очередной обмен пленными между РФ и Украиной

Россия и Украины вновь обменялись военнопленными в рамках договоренностей, достигнутых 2 июня в Стамбуле, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Отмечается, что с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена группа российских военнослужащих. Взамен передана группа военнопленных ВСУ.

Сейчас российские бойцы находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.

Также отмечается, что все российские военные будут доставлены в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.

Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский по итогу состоявшегося третьего раунда переговоров с Украиной заявил, что Москва предложила Киеву провести второй большой обмен пленными по 1200 человек с каждой стороны.

Аналогичной договоренности Россия и Украина уже достигали в рамках второго раунда возобновившихся мирных переговоров 2 июля. На данный момент стороны полностью завершили обмен пленными по формуле «1200 на 1200». Теперь, по словам Мединского, Москва предложила Киеву повторить обмен в таком же формате.