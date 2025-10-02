Россия и Украина обменялись пленными по формуле 185 на 185

Согласно договоренностям, достигнутым в Стамбуле 23 июля, Россия и Украина вновь обменялись военнослужащими по формуле 185 на 185, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Также на Родину вернулись 20 гражданских лиц. Все возвращенные бойцы и мирные жители сейчас находятся на территории Белоруссии, где получают медицинскую и психологическую помощь.

Военнослужащих и гражданских затем доставят в Россию. Здесь они пройдут лечение и реабилитацию.

Ранее жители Курской области, насильно вывезенные на Украину и недавно возвращенные на Родину, встретились с губернатором Александром Хинштейном. Они поделились тяжелыми подробностями своего пребывания в плену.

