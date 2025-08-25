Курские жители вернулись из украинского плена

Жители Курской области, насильно вывезенные на Украину и недавно возвращенные на Родину, встретились с врио губернатора Александром Хинштейном.

Они поделились тяжелыми подробностями своего пребывания в плену. По их словам, с самого дня принудительной депортации 1 февраля их условия содержания были тяжелыми: скудное питание сопровождалось постоянным психологическим давлением. Им систематически внушали, что в России они брошены и никому не нужны. Однако, как отметил Хинштейн, куряне проявили стойкость и не поддались на вражеские провокации, сохраняя уверенность в том, что их обязательно вызволят.

В настоящее время всем возвращенным оказывается комплексная поддержка. Власти региона помогают им в максимально сжатые сроки оформить все необходимые документы и получить положенные выплаты. Для восстановления здоровья желающим будут предоставлены сертификаты на реабилитацию в санаториях.

На данный момент из восьми человек шестеро находятся в ПВР: одного мужчину забрали родственники в соседний регион, другого с контузией доставили в областную больницу, ещё одну женщину вскоре заберут родные. Также государство окажет помощь в решении жилищного вопроса одному из пострадавших. Возвращение гражданских стало часть крупного обмена, состоявшегося 24 августа.