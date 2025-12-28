сегодня в 15:16

Россия и Украина объявили временное перемирие на Запорожской АЭС

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что Москва и Киев достигли локального перемирия в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

«Генеральный директор Гросси благодарит обе стороны за согласие на этот новый временный „период молчания“ с целью восстановления передачи электроэнергии», — говорится в публикации МАГАТЭ в соцсети X.

Гросси добавил, что перемирие продлится несколько дней. В настоящее время ведутся ремонтные работы линий электропередач, которые обеспечивают Запорожскую АЭС электроэнергией.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси рассказал, почему агентство не может назвать ответственных за удары по Запорожской АЭС.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.