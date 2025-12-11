Гросси: МАГАТЭ не может назвать виновного в ударах по ЗАЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси рассказал, почему агентство не может назвать ответственных за удары по Запорожской АЭС.

Как уточнил Гросси, ему известно, что обе стороны конфликта критикуют его за неуказание публично ответственных за атаки на станцию.

«Для такого агентства, как МАГАТЭ, которое по своей сути является структурой аудиторов и инспекторов, мы могли бы пойти на такие шаги, если бы имели возможность проводить полностью независимые оценки, включая отбор и независимый анализ проб окружающей среды, изучение обломков и других материалов, которые позволили бы сделать вывод», — пояснил гендиректор учреждения в интервью РИА Новости.

Он подчеркнул, что подобной возможности у агентства нет.

Также Гросси добавил, что в некоторых случаях по соображениям безопасности специалистам не разрешают выезжать на место ЧП сразу после атаки. Поэтому сотрудники МАГАТЭ не всегда могут оперативно осмотреть территорию. А осмотр обломков, который проводится через 24 или 30 часов, с точки зрения судебно-криминалистической экспертизы говорит, что доказательства могли быть изменены или перемещены.

По словам гендиректора МАГАТЭ, такая ситуация наблюдается с обоих сторон конфликта.

Ранее МАГАТЭ сообщила о потере первоначальных защитных способностей нового саркофага Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС).

