МАГАТЭ: новый саркофаг над Чернобыльской АЭС утратил функции безопасности

«Миссия подтвердила, что новый саркофаг утратил свои основные функции обеспечения безопасности <…>, но также обнаружила, что его несущие конструкции или системы мониторинга не получили необратимых повреждений», — сообщили в МАГАТЭ.

Ранее, во время открытия Мюнхенской конференции по безопасности в феврале, в сети распространилось видео, запечатлевшее попадание дрона в саркофаг ЧАЭС. Украинские СМИ предположили, что это был ударный беспилотник. Киев попытался обвинить Россию, но не предоставил никаких подтверждений.

В Госдуме назвали инцидент провокацией Киева, спланированной ко времени проведения Мюнхенской конференции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что любые обвинения в нанесении Россией ударов по ядерным объектам — это провокация и фальсификация, к которым прибегает Киев.

После осмотра места происшествия эксперты МАГАТЭ зафиксировали пробоину в кровле защитной конструкции диаметром около шести метров, возникшую в результате попадания дрона, но заверили, что основные конструкции здания уцелели. Измерения радиационного фона показали, что он остается в пределах нормы. Тем не менее, руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси подчеркнул, что инцидент в Чернобыле свидетельствует о сохраняющихся рисках в ядерной сфере.

Ранее сообщалось, что на ЧАЭС нашли гриб, который питается радиацией. Ученые пока не смогли разгадать механизм, как происходит радиосинтез.

