В Чернобыле обнаружили гриб, питающийся радиацией

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС на стенах разрушенного энергоблока был обнаружен гриб Cladosporium sphaerospermum, обладающий уникальной способностью использовать радиацию в качестве источника питания, сообщает Сноб со ссылкой на Science Alert.

Ученые установили, что данный гриб не просто адаптируется к радиоактивной среде, но и демонстрирует ускоренный рост под воздействием ионизирующего излучения. Эта особенность может быть обусловлена присутствием меланина — темного пигмента, который выполняет функцию, схожую с фотосинтезом у растений. Данный процесс получил название радиосинтез, однако детали его работы пока остаются невыясненными.

Исследователи также предполагают, что меланин играет роль защитного механизма. Работа, проведенная в 2022 году, подтверждает, что это вещество действует как своего рода барьер. В ходе эксперимента Cladosporium sphaerospermum был отправлен в космическое пространство и закреплен снаружи МКС, где подвергся воздействию космической радиации. Измерения, проведенные с помощью датчиков, установленных под чашкой Петри, показали, что уровень радиации, проходящей через грибы, был ниже, чем через контрольную чашку с агаром.

«Однако реальный радиосинтез еще предстоит доказать, не говоря уже о восстановлении углеродных соединений до форм с более высоким содержанием энергии или фиксации неорганического углерода под воздействием ионизирующего излучения», — уточнила группа ученых под руководством инженера Нильса Авереша из Стэнфордского университета.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.