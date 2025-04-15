Родители месяцами искали погибшего на СВО сына и увидели его онлайн

Родители российского военного с позывным Хитман заявили, что их сын официально признан погибшим на СВО, однако его аккаунт в соцсетях продолжает находиться онлайн. По словам близких, их сообщения сыну прочитываются, однако ответов не поступает, сообщает RT .

Хитман пропал без вести в августе 2024 года, после чего его официально признали погибшим. Родителям армейца рассказали, что он попал под удар украинских беспилотников и погиб. Близкие так и не получили тела погибшего.

Родители заявили, что сдавали образцы ДНК для поиска своего убитого сына, однако в моргах его не нашли. Мать с отцом до сих пор верят, что их наследник жив.

Папа Хитмана также рассказал, что аккаунт сына проявляет активность в соцсетях. Более того, сообщения, которые отправляли бойцу его родные, помечаются как прочитанные.

«Получается, телефон кто-то заряжает. У нас предположения, что он может быть в плену либо тяжело ранен и находится в госпитале. А может, после атаки примкнул к другим военным подразделениям нашей армии и продолжает службу», — заявил отец.

Ранее депутат Госдумы Максим Иванов рассказал, как участника СВО «потеряли между четырех воинских частей» и лишили выплат.