Депутат Иванов: мобилизованного москвича «потеряли между четырех В/Ч»

Депутат Иванов: четыре В/Ч потеряли участника СВО из Москвы и лишили его выплат

Мобилизованного на СВО москвича Вячеслава «потеряли между четырех воинских частей», обвинили в СОЧ и оставили без выплат, заявил депутат Госдумы Максим Иванов в своем Telegram-канале . По словам парламентария, бойцу с июля не платили зарплату из-за того, что «не понятно откуда взявшаяся воинская часть объявила его дезертиром».

Иванов отметил, что москвич был мобилизован в первую В/Ч, но после ранения был переведен во вторую, куда военных отправляли на время выздоровления. После этого боец начал проходить военно-врачебную комиссию, и его прикомандировали к третьей воинской части. Далее москвичу дали отпуск на 45 дней.

Во время отпуска Вячеславу позвонила военная полиция, заявившая, что его разыскивает вторая В/Ч. После предъявления необходимых документов военполиция разобралась в ситуации и не имела претензий.

После этого москвич вернулся в первую воинскую часть и почти сразу убыл на боевое задание в зоне СВО. Однако после возвращения мужчине перестали начислять зарплату, потому что другая воинская часть, уже четвертая по счету, объявила его самовольно оставившим службу.

Далее первая В/Ч попыталась добиться объяснений от четвертой, но ответа не последовало. В это время москвич оставался без денежного довольствия, хотя ему нужно было содержать еще и беременную жену.

«Сам Вячеслав из-за оперативной ситуации на фронте не мог встать и поехать выяснять вопрос самостоятельно. В итоге обратился ко мне. Ситуация у него была критической. Ладно он сам без денег, но к тому моменту и жена на последних сроках беременности осталась без средств», — рассказал депутат.

По словам Иванова, он рассказал о ситуации в военную прокуратуру, где подтвердили информацию о нарушениях. К решению вопроса подключено надзорное ведомство.