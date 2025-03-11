Робота-сапера отправили к рухнувшему дрону ВСУ в столичной Капотне

В московском районе Капотня обнаружили упавший дрон ВСУ со взрывчаткой, которая не сдетонировала, сообщает SHOT .

Сейчас к опасной находке отправили робота-сапера. Очевидцы сняли видео на месте событий. На нем видно, как специалисты силовых служб с помощью пульта управления направляют робота к БПЛА.

В ближайшее время беспилотник намерены обезвредить на месте. Об этом предупредили жильцов расположенного рядом с местом ЧП дома.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отражении самой массированной атаки украинских дронов на столицу. По его словам, на подлете к городу были уничтожены около сотни боевых беспилотников.