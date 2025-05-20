Сотни тел украинских военных остаются в селах возле госграницы в Курской области, где проходили боевые действия, сообщает РИА Новости .

Отмечается, что много тел погибших военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые невозможно эвакуировать из-за постоянных обстрелов с украинской стороны, находятся в лесопосадках и на улицах в селах приграничных районов Курской области в нескольких километрах от государственной границы

По словам российских десантников, ВСУ препятствуют эвакуации тел, а также уничтожают обстрелами и сбросами с дронов тела погибших сослуживцев, чтобы родные не смогли узнать их судьбу.

Киев совершил вторжение в Курскую область 6 августа 2024 года. Спустя три дня ситуацию в регионе признали чрезвычайной и федерального характера. Затем в регионе ввели режим контртеррористической операции и перебросили резервы Вооруженных сил России.

Ранее президент России Владимир Путин получил доклад от главы генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о завершении военной операции против украинских вооруженных сил в Курской области и полном освобождении региона.