РФ и Украина провели обмен военнопленными по формуле «300 на 300»

300 российских военных вернулись домой из украинского плена, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Москва и Киев провели обмен военнопленными. В РФ вернулись 300 бойцов.

Украине взамен передали 300 солдат ВСУ. Обмен был проведен при посредничестве ОАЭ и США.

Пока что российские военные находятся на территории Белоруссии. Им оказывают психологическую и медицинскую помощь. Затем они отправятся в Россию, где пройдут необходимое лечение и реабилитацию.

Накануне РФ и Украина обменялись военнопленными по формуле «200 на 200». Договоренность о проведении обменов была достигнута на переговорах в Женеве 17–18 февраля.

