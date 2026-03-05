Россия вернула из украинского плена 200 военнослужащих

сегодня в 15:30

Россия и Украина обменялись военнопленными в формате 200 на 200

Россия и Украина в четверг, 5 марта, провели очередной обмен пленными. Киевский режим вернул Москве 200 российских военнопленных и в ответ получил столько же бойцов ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В настоящее время освобожденные бойцы Вооруженных сил РФ находятся на территории Белоруссии. Военнослужащим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

В ближайшее время военных доставят на Родину, где они пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны РФ.

В конце февраля в ходе очередного обмена РФ передала украинской стороне 1 тыс. погибших бойцов ВСУ. В ответ России переданы тела 35 погибших российских воинов.

