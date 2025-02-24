РФ и Украина договорились об эвакуации жителей Курской области из Сум

Москалькова: жителей Курской области, которые находятся в Сумах, эвакуируют в РФ

В Россию эвакуируют жителей Курской области, которых ранее вывезли в украинские Сумы, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме. По ее словам, такая договоренность уже достигнута, сообщает РИА Новости .

Омбудсмен рассказала, что Россия договорилась с Украиной и Красным Крестом о том, что жителей Курской области вернут из Сум в родную страну. По словам Москальковой, изначально российских граждан вывезут в Белоруссию, после чего они попадут на территорию РФ.

Ранее омбудсмен заявляла, что Россия и Украина обсуждают открытие гуманитарного коридора в Курской области. Москалькова говорила, что «есть надежда» на появление такой временной демилитаризованной зоны в приграничном регионе.

До этого Татьяна Москалькова опубликовала список из 517 людей, разыскиваемых в Курской области.

