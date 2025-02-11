Россия и Украина обсуждают демилитаризованную зону в Курской области

Москалькова: Россия и Украина обсуждают открытие гумкоридора в Курской области

Россия, Украина и Международный Комитет Красного Креста работают над открытием гуманитарного коридора для жителей Курской области, заявила российский омбудсмен Татьяна Москалькова. Она отметила, что «есть надежда» на появление такой временной демилитаризованной зоны, сообщает РИА Новости .

Ранее уполномоченный по правам человека опубликовала список из 517 жителей, разыскиваемых в Курской области. Москалькова подчеркивала, что со многими из курян оборвалась связь после того, как на регион напала украинская армия.

Российские войска продолжают освобождать территории Курской области. Ранее ВС РФ деоккупировали село Николаево-Дарьино в Суджанском районе региона.

В «Ахмате» заявляли об уничтожении большей части войск Украины в Курской области.