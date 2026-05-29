Режим ракетной опасности впервые ввели в Уральском федеральном округе

сегодня в 16:11

Режим «Ракетная опасность» впервые введен на территории всего Уральского федерального округа, сообщил полномочный представитель президента России в УФО Артем Жога.

Он призвал жителей сохранять спокойствие. Оперативные службы находятся в режиме повышенной готовности.

Власти принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан.

Ранее ракетную опасность объявили в Ростовской, Волгоградской, Воронежской, Свердловской, Челябинской, Курганской областях, а также в ХМАО, Чувашской республике и в Пермском крае.

