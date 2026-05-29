Ракетную опасность объявили в девяти регионах России

Речь идет о Ростовской, Волгоградской, Воронежской, Свердловской, Челябинской, Курганской областях. Также режим ракетной опасности действует в ХМАО, Чувашской республике и в Пермском крае.

Жителей призывают не подходить к окнам и укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами.

Все оперативные службы в регионах находятся в полной готовности.

