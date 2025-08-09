Режим ЧС ввели в Ростове-на-Дону после взрыва в 20-этажном доме из-за атаки БПЛА

«По месту приняли решение ввести режим ЧС», — написал Слюсарь в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что сдетонировавший на уровне 18 этажа дрон стал причиной пожара в нежилой квартире. Предварительно, в доме были повреждены две квартиры и окна с 15 по 20 этажи.

Врио губернатора в рамках поездки пообщался с жителями пострадавших квартир. Застройщик дал обещание по 15 августа восстановить стекла в окнах и места общего пользования в пострадавшем здании. Также до 22 августа он планирует закончить фасадные работы.

Кроме того, Слюсарь попросил четко организовать работу муниципальной комиссии по фиксации ущерба, чтобы оперативно выдать единовременные выплаты для жильцов.