В доме в Ростове-на-Дону произошли взрыв и возгорание после атаки БПЛА

В многоквартирном доме в Ростове-на-Дону в результате атаки БПЛА произошли взрыв и возгорание, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram-канале .

Он отметил, что взрыв и возгорание произошли на уровне 18-го этажа в 20-этажном доме.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Возгорание в микрорайоне Левобережный в Ростове-на-Дону уже ликвидировано, сообщил глава города Александр Скрябин в Telegram-канале.

Ранее дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и перехватили 23 украинских беспилотника самолетного типа над шестью российскими регионами.