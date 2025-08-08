Минобороны: 23 беспилотника ВСУ сбили на 6 регионами РФ

Инциденты произошли в пятницу с 15:00 до 17:25 по московскому времени.

Так, российские военнослужащие сбили 11 беспилотников ВСУ над территорией Брянской области, 6 вражеских дронов — над Калужской областью, по 2 — над территориями Орловской области и Краснодарского края и еще по 1 — над Курской областью и акваторией Азовского моря.

Ранее стало известно, что в пятницу с 12:00 до 15:00 средства ПВО сбили 34 украинских дрона над российскими регионами.