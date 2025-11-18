сегодня в 20:27

Режим ЧС ввели в ДНР после украинских атак на ТЭС

В Донецкой Народной Республике действует режим чрезвычайной ситуации из-за атаки ВСУ на энергосистему региона, в результате которой были повреждены Зуевская и Старобешевская ТЭС, сообщает РИА Новости .

Постановление о введении режима ЧС в ДНР подписал глава республики Денис Пушилин. Он будет действовать до особого распоряжения.

Обстановка, сложившаяся в результате атаки украинских дронов 18 ноября, признана чрезвычайной ситуацией регионального уровня. Зафиксированы разрушения энергогенерирующих установок.

Атака на энергосистему региона произошла рано утром во вторник. Зуевская и Старобешевская ТЭС получили повреждения, из-за чего многие населенные пункты региона оказались обесточены.

