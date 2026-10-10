Режим ЧС в Ростове: перекрыты 2 ключевых моста после ночных атак БПЛА

В трех районах Ростова-на-Дону ввели локальный режим чрезвычайной ситуации из-за повреждений жилого фонда и городской инфраструктуры после воздушного удара. Об этом сообщает Telegram-канал главы Ростова-на-Дону Александра Скрябина со ссылкой на заявление чиновника.

В границах пострадавших кварталов развернуты оперативные штабы для поквартирного обхода и приема обращений жителей на получение материальных выплат. Коммунальщики приступили к расчистке завалов.

На фоне падения обломков в городе перекрыли движение по Западному мосту и ограничили въезд через Темерницкий мост в створе проспекта Сиверса, а также на улице Луговой. Автомобильный трафик перенаправили на Ворошиловский и Аксайский мост. Зафиксированный горожанами запах гари проверили специалисты Роспотребнадзора. Опасной концентрации вредных соединений в пробах воздуха не выявлено.

За минувшую ночь дежурные расчеты противовоздушной обороны перехватили и подавили свыше 100 украинских беспилотников над территорией Ростовской области. Шесть мирных жителей получили различные ранения.

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