Reuters: РФ «может согласиться» восстановить Украину на свои замороженные активы

Россия якобы может согласиться на передачу своих замороженных активов на 300 млрд долларов для восстановления Украины, но «будет настаивать», чтобы часть этой суммы потратили на отстройку освобожденных российской армией территорий в зоне СВО, утверждает агентство Reuters со ссылкой на источники. В Москве эту информацию пока не комментировали.

«Россия могла бы предложить использовать значительную часть замороженных резервов для восстановления Украины в рамках возможного мирного соглашения», — утверждает агентство, ссылаясь на «три источника, осведомленных о ситуации».

Анонимные информаторы, предоставившие эту информацию, утверждают, что соответствующие обсуждения пока носят предварительный характер.

По прошлогодней оценке Всемирного банка, реконструкция и восстановление Украины обойдется в 486 миллиардов долларов. Как пишет Reuters, после начала СВО американские власти и их союзники заблокировали активы России на 300-350 млрд долларов, хранящиеся в европейском депозитарии ценных бумаг.

Кремль пока не комментировал утверждения источников Reuters.

Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что российским инвесторам в 2024 году вернули активы примерно на 570 млрд рублей, которые ранее были заморожены.