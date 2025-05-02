Развожаев: силы ПВО отразили самую массированную атаку дронов ВСУ на Севастополь

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) и флот отразили самую массированную комбинированную атаку украинских беспилотников на Севастополь с начала текущего года, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Благодарю силы ПВО и наш флот, которые этой ночью отразили самую массированную комбинированную атаку на Севастополь в этом году», — написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что российские военнослужащие обнаружили и ликвидировали свыше 50 дронов ВСУ на подлете к Севастополю, а также несколько морских дронов противника в акватории. В результате атаки киевского режима пострадавших и разрушений в городе нет.

Развожаев призвал горожан доверять только официальной информации, а не анонимным Telegram-каналам, которые лишь пытаются устроить панику.

Согласно данным Минобороны РФ, прошедшей ночью над пятью российскими регионами, а также Черным и Азовским морями перехватили 121 беспилотник ВСУ самолетного типа. При этом 89 БПЛА противника ликвидировали над Крымом.