Топ перспективных инициатив выбрали на форуме «Сильные идеи для нового времени»

Топ перспективных идей, которые способны привести к существенному улучшению качества жизни, достижению технологического суверенитета и экономической устойчивости, выбрали на форуме «Сильные идеи для нового времени», сообщает пресс-служба форума.

Пять лидеров форума лично представили свои проекты президенту РФ Владимиру Путину на пленарном заседании в Национальном центре «Россия». Всего в 2025 году отобрали 8 лучший идей. Посмотреть идеи, которые уже вошли в число лучших, можно на сайте идея.росконгресс.рф.

Также участники 3-го сезона выставки брендов «Знай наших» презентовали продукцию и рассказали о своих успехах и планах.

Финалисты-победители форума получат поддержку от Агентства стратегических инициатив (АСИ) и партнеров.

15 июля состоится торжественная церемония вручения национальной премии «Страну меняют люди», а 17 июля — объявление победителей 3-го сезона конкурса «Знай наших».

Форум «Сильные идеи для нового времени» — масштабное событие, направленное на поддержку и реализацию общественно значимых инициатив и проектов граждан, отбор идей для формирования стратегии развития страны.