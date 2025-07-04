Россияне ответили, как они относятся к поцелуям на первом свидании

В преддверии Всемирного дня поцелуя аналитики дейтинг-сервиса VK Знакомства провели исследование, чтобы выяснить отношение жителей России к поцелуям как к важному аспекту романтических отношений. В онлайн-опросе приняли участие свыше 1800 респондентов из разных регионов страны. Согласно результатам, треть опрошенных считают уместным для первого поцелуя второе или третье свидание. Лишь 4% россиян готовы взять инициативу первого поцелуя на себя, сообщает пресс-служба VK.

У 67% россиян первый поцелуй случился в подростковом возрасте, причем чаще всего это происходило в 15–17 лет. Женщины, как правило, лучше запоминают этот момент: 65% девушек отчетливо помнят свой первый поцелуй, в то время как среди мужчин этот показатель составляет 55%.

Мужчины чаще готовы к поцелуям уже на первой встрече (29% против 7% среди женщин), хотя большинство участников опроса предпочитают проявлять симпатию таким образом на втором или третьем свидании. Также мужчины чаще проявляют инициативу в этом вопросе — 87% респондентов указали, что именно они чаще всего были инициаторами первого поцелуя. При этом 54% мужчин не были бы против, если бы девушка сделала первый шаг, а 40% даже считают это идеальным вариантом.

Женщины чаще предпочитают отложить первый поцелуй, если не уверены в чувствах к партнеру — так поступали 41% опрошенных, в отличие от 23% мужчин. Мужчины, напротив, склонны принимать решения быстрее: 58% заявили, что никогда специально не откладывали поцелуй и всегда ждали подходящего момента.

Женщины более критично оценивают качество поцелуев. Для 40% важно, чтобы партнер хорошо целовался, и если ситуация не улучшается со временем, это может стать проблемой. 33% считают, что плохой поцелуй с самого начала может сигнализировать о несовместимости с партнером. Мужчины более оптимистичны: 43% уверены, что всему можно научиться, а 28% не придают этому особого значения.