121 украинский беспилотник сбили над Россией за ночь
Прошлой ночью над пятью российскими регионами, Черным и Азовским морями перехватили 121 дрон ВСУ самолетного типа, сообщает пресс-служба министерства обороны.
Их уничтожили дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО).
89 БПЛА ликвидировали над Крымом, 23 — над Черным морем, четыре — над Краснодарским краем, два — над Орловской областью, по одному — над Азовским морем, Брянской и Белгородской областями.
Ранее жители Крыма рассказали о многочисленных взрывах и работе ПВО. Они уточнили, что атака на полуостров началась в районе 00:40 и продолжалась несколько часов.