121 украинский беспилотник сбили над Россией за ночь

Их уничтожили дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО).

89 БПЛА ликвидировали над Крымом, 23 — над Черным морем, четыре — над Краснодарским краем, два — над Орловской областью, по одному — над Азовским морем, Брянской и Белгородской областями.

Ранее жители Крыма рассказали о многочисленных взрывах и работе ПВО. Они уточнили, что атака на полуостров началась в районе 00:40 и продолжалась несколько часов.