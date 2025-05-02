Жители Крыма сообщили о многочисленных взрывах и работе ПВО

ПВО отражает массированную атаку дронов на Крым и Херсонскую область

Вооруженные силы Украины предприняли масштабную атаку с использованием беспилотников по территории Крыма и Херсонской области, сообщают Telegram-каналы.

По данным очевидцев, атака началась около 00:40 и продолжалась несколько часов.

Под ударом оказались Севастополь, Евпатория, Феодосия, Симферополь, а также Каховский район и направление на Чаплынку и Геническ. По предварительным данным, системы противовоздушной обороны сбили около 15 воздушных целей.

Очевидцы сообщают о 20 взрывах в разных районах, характерных звуках работы моторов БПЛА, многочисленных вспышках в небе.

Информация о возможных разрушениях и пострадавших уточняется. Официальные власти пока не комментируют масштабы атаки и возможный ущерб.