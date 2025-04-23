Разведчик с позывным Лавина: штурмовики ворвались в курское село Горналь

Начальник разведки с позывным Лавина рассказал, что российские штурмовики совместно с разведчиками 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса «Северной» группировки войск ворвались в населенный пункт Горналь в Курской области, сообщает РИА Новости .

«В данный момент наши штурмовые группы вместе с разведчиками успешно продвигаются в населенном пункте Горналь. Бойцы успешно зашли с нескольких направлений», — сказал российский военнослужащий.

Разведчик добавил, что украинские военнослужащие пытаются остановить российское продвижение с помощью артиллерии, FPV-дронами и кассетными боеприпасами.

Накануне Вооруженные силы РФ сломили сопротивление противника и взяли под контроль Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь, расположенный в Курской области.