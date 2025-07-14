Курс биткоина в первый раз перешагнул отметку в 120 тысяч долларов

Цена Bitcoin в первый раз перешагнула значение 120 тыс. долларов за единицу. Инвесторы надеются, что американские законодатели примут документы, которые сформируют нормативную правовую базу для сферы криптовалют, сообщает Forbes со ссылкой на Reuters.

На азиатской сессии 14 июля на фоне позитивных новостей стоимость Bitcoin выросла до 121,2 тыс. долларов за единицу. Сам курс криптовалюты с начала года увеличился на 29%.

Около 10:30 по московскому времени курс биткоина превышал 123 тысячи долларов.

На фоне этого росли и остальные главные цифровые активы. Например, вторая по величине криптовалюта Ethereum подорожала до максимума за пять месяцев — 3 048 долларов за единицу. Суммарная рыночная цена сектора увеличилась до 3,78 трлн долларов.

Ранее главный аналитик Bitget Research Райан Ли сказал, что на российском рынке появились инвестиционные полисы с привязкой к динамике курса биткоина. Это первый шаг к легализации цифровых активов в рамках финансовой среды.