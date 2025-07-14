СберИнвестиции: Московская область в лидерах по количеству новых инвесторов

В первом полугодии 2025 года Московская область вошла в число лидеров по количеству инвесторов, открывших брокерский счет в СберИнвестициях. Инвесторы предпочитали длинные облигации с фиксированным купоном. Доля акций в объёме нетто-покупок за второй квартал выросла с 10 до 22%. С начала года брокерский счёт открыли на 30% клиентов больше, чем за первые 6 месяцев 2024 года. Таковы результаты исследования, которое провели СберИнвестиции.

Тренд № 1. Растет число инвесторов и объем вложений

За полгода общее число клиентов СберИнвестиций выросло на 8%. Инвесторы завели на брокерские счета на 44% больше денег, чем за тот же период прошлого года, а приток средств на ИИС увеличился в 5 раз. Во многом таким результатам способствует растущая активность инвесторов в регионах. По числу инвесторов, открывших счёт в СберИнвестициях в первом полугодии, в пятерке лидеров — Московская область. Также в ТОП вошли Ростовская, Свердловская, Нижегородская и Новосибирская области.

Тренд № 2. От флоатеров — к длинным облигациям с фиксированным купоном

Количество флоатеров снизилось на фоне роста размещений облигаций с фиксированным купоном. Этот тренд обусловлен ожиданиями рынка по снижению ключевой ставки и более мягкой денежно-кредитной политике в целом, а также ослаблению проинфляционных и геополитических рисков.

В результате во втором квартале нетто-покупки облигаций на Мосбирже снизились примерно на 25% по сравнению с первым кварталом. Несмотря на это, в абсолютном выражении объемы все равно были существенными — 439,4 млрд рублей против 859,3 млрд за весь 2024 год.

Клиенты СберИнвестиций также продолжали активно приобретать облигации с фиксированным купоном. По итогам второго квартала корпоративные бонды лидируют в объеме нетто-покупок: 65 млрд рублей (48%). Чистый приток в ОФЗ достиг 15 млрд рублей — 11% от общего объема.

Тренд № 3. Акции в фокусе внимания

В первом полугодии существенно вырос интерес к акциям. Если в четвертом квартале 2024 года чистый приток в акции составил лишь 1,7 млрд рублей, то в первом квартале этого года он достиг 15 млрд (10% от всех нетто-покупок), а во втором квартале — уже 29 млрд (22%).

«По итогам второго квартала наши клиенты вложили в акции (за вычетом выводов) 29 миллиардов рублей — это 22% всех нетто-покупок. Среди эмитентов по этому показателю лидируют Лукойл, X5, ВТБ, Газпром, Интер РАО. По объему активов в портфелях инвесторов в тройке самых популярных — Сбер, Лукойл и Газпром. Думаю, что дальнейшему росту интереса к акциям может способствовать и растущая роль миноритариев как совладельцев бизнеса через запуск таких программ, как, например, Клуб акционеров Сбера. Важно, чтобы клиенты не просто зарабатывали, но и участвовали в развитии крупнейших компаний», — отметила руководитель брокерского бизнеса Сбербанка Аиша Кубезова.