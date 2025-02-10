Раненый российский боец с перебитыми ногами полз 3 км до позиций ВС РФ

Российский военнослужащий с позывным Калмык с тяжелыми ранениями преодолел расстояние в 3 км, чтобы не оказаться в украинском плену. Бойца подобрали российские разведчики, сообщает Mash на Донбассе .

Калмык участвует в боевых действиях на угледарском направлении СВО. В тот день он выполнял боевое задание, но был замечен вражеским дроном, который сбросил магнитную мину. В результате взрыва одна нога была перебита, а вторая сломана.

Солдат смог добраться до российских позиций лишь ползком. По пути он получил множество осколочных ранений от сработавших украинских мин. Всего медики извлекли из его тела 13 осколков.

Спустя 3 км военнослужащий наткнулся на российских разведчиков, которые его подобрали. Боец утверждает, что ему удалось добраться до своих позиций благодаря большой удаче.

Ранее стало известно, что в Свердловской области бойцу СВО, которому нейрохирурги собрали голову по частям, отказали в льготах. Мужчина не может получить удостоверение ветерана боевых действий.