Бойцу СВО, которому нейрохирурги собрали голову по частям, отказали в льготах

В Свердловской области раненый участник СВО Александр Волков, которому врачи «фактически собрали голову по частям», не может получить удостоверение ветерана боевых действий. Фронтовику отказывают в получении «ветеранки» из-за того, что он не предоставил некоторые документы, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ЦВО.

«При подаче заявления гражданином Волковым А. А. в районный и областной военкоматы был представлен неполный пакет документов для оформления удостоверения ветерана боевых действий», — прокомментировали в Центральном военном округе.

Воинская часть и военкомат, к которому приписан Волков, помогают ему в оформлении ветеранского удостоверения и по вопросу положенных выплат, добавили в ЦВО.

В июле 2023 года свердловчанин получил тяжелую минно-взрывную травму на СВО. Сперва его прооперировали в Белгороде, после чего перевезли в Москву и Санкт-Петербург. Петербургские нейрохирурги помогли военному и «фактически собрали его голову по частям», заявило издание.

После того, как жена увидела состояние прооперированного Александра, она забрала детей и бросила его. Сейчас мужчина «пытается встать на ноги, чтобы отвести сына в первый класс», говорится в статье.