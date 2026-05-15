Ракеты и БПЛА над Одесской областью: нанесен удар по военному объекту

сегодня в 10:40

ВС РФ нанесли удар ракетой по военному объекту в Одесской области

Удар баллистической ракетой нанесли по объекту в городе Южном Одесской области. Об этом сообщает Telegram-канал « Военкоры Русской Весны ».

Украинские ресурсы заявили, что якобы по Южному была запущена баллистическая ракета. От пораженного объекта в небо поднимается дым.

Также в небе проявляют активность беспилотники. Минобороны России удар по Одесской области не подтверждало.

14 мая президент Украины Владимир Зеленский сказал, что за сутки его страну атаковали 1560 беспилотниками. Также были запущены 56 ракет.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.