сегодня в 11:36

Авиационную ракетную и бомбовую опасность объявили на освобожденной армией России части Запорожской области. Об этом сообщает в своем Telegram-канале председатель Комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов.

В небе рядом с Кривым Рогом были замечены два украинских военных самолета. Они могут стрелять ракетами Storm Shadow и SCALP.

Украинские военные самолеты летели на восток. Есть опасность для юга Херсонской области и Донецкой Народной Республики.

Ранее российские войска освободили Веселянку в Запорожской области. За это ответственны солдаты группировки войск «Днепр».

