Райдер: Россия достигла некоторых успехов в конфликте на Украине
В Пентагоне признали успехи России в проведении СВО
Россия достигла имеет преимущество на поле боя в рамках конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, его слова приводит РБК.
«Мы видим на поле боя, так это то, что Россия, как вы знаете, добилась некоторых дополнительных успехов, особенно на востоке», — сказал представитель военного ведомства США во время брифинга.
Ранее российские военные освободили населенный пункт Песчаное.
Российская армия также продвигается в Торецке и Часовом Яре.