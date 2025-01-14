Россия достигла имеет преимущество на поле боя в рамках конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, его слова приводит РБК .

«Мы видим на поле боя, так это то, что Россия, как вы знаете, добилась некоторых дополнительных успехов, особенно на востоке», — сказал представитель военного ведомства США во время брифинга.

Ранее российские военные освободили населенный пункт Песчаное.

Российская армия также продвигается в Торецке и Часовом Яре.