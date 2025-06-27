сегодня в 07:20

ПВО сбила 39 украинских беспилотников над Россией этой ночью

Минувшей ночью в небе над шестью российскими регионами перехватили 39 дронов ВСУ самолетного типа, сообщает пресс-служба министерства обороны страны.

Аппараты были ликвидированы дежурными средствами ПВО.

19 БПЛА уничтожили над Ростовской областью, 13 — над Волгоградской областью, четыре — над Крымом, по одному — над Белгородской, Брянской и Самарской областями.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров рассказал, что регион отразил массированную атаку беспилотников противника. Из-за нападения загорелась сухая трава, но она была оперативно потушена.