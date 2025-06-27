Волгоградская область отразила массированную атаку дронов
Силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотников на Волгоградскую область, сообщил губернатор Андрей Бочаров.
Воздушные цели были уничтожены над Суровикинским и Калачевским районами, а также в районе города Волжский.
В Калачевском районе временно ограничено движение по мосту через Дон — саперные подразделения проводят работы по очистке территории от обломков сбитых БПЛА.
Зафиксированы несколько локальных возгораний сухой травы, которые были оперативно ликвидированы пожарными службами.
По предварительным данным, жертв и серьезных повреждений инфраструктуры нет.
В соседней Ростовской области ночью в пятницу силы ПВО уничтожили группу беспилотников над Миллеровским, Каменским, Красносулинским, Тарасовским районами и городом Шахты. Разрушений и пострадавших нет.