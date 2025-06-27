Волгоградская область отразила массированную атаку дронов

сегодня в 06:31

Бочаров: после атаки беспилотников в Волгоградской области перекрыт мост

Воздушные цели были уничтожены над Суровикинским и Калачевским районами, а также в районе города Волжский.

В Калачевском районе временно ограничено движение по мосту через Дон — саперные подразделения проводят работы по очистке территории от обломков сбитых БПЛА.

Зафиксированы несколько локальных возгораний сухой травы, которые были оперативно ликвидированы пожарными службами.

По предварительным данным, жертв и серьезных повреждений инфраструктуры нет.

В соседней Ростовской области ночью в пятницу силы ПВО уничтожили группу беспилотников над Миллеровским, Каменским, Красносулинским, Тарасовским районами и городом Шахты. Разрушений и пострадавших нет.