ПВО сбила 3 снаряда РСЗО HIMARS в зоне спецоперации
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Российская система ПВО сбила три снаряда американской РСЗО HIMARS в зоне спецоперации. Также уничтожены 66 БПЛА самолетного типа украинской армии, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллеристы нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, скоплениям живой силы и технике противника в 143 районах СВО.
С начала проведения спецоперации уничтожено 652 самолета, 283 вертолета, 40 792 БПЛА, 590 ЗРК, 20 674 танка, 1510 машин РСЗО, 20 800 орудий полевой артиллерии, 30 481 единиц автомобильной техники противника.
Ранее группировка российский войск «Центр» освободила от украинских формирований населенный пункт Воздвиженка в Донецкой Народной Республике.