ПВО сбила 29 украинских беспилотников над Ростовской областью
При отражении атаки беспилотников ВСУ на Ростовскую область пострадавших нет
Система ПВО сбила 29 украинских беспилотников над семи районами Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
«Уничтожены 29 БПЛА — в Кашарском, Красносулинском, Матвеево-Курганском, Миллеровском, Тарасовском, Чертковском, Шолоховском районах», — написал глава региона в соцсетях.
Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет.
Ранее ВСУ атаковали Волгоградскую и Астраханскую области. Ограничения на полеты вводили в пяти аэропортах России.