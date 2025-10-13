ПВО сбила 103 украинских беспилотника над Россией ночью

сегодня в 07:38

Минувшей ночью над пятью регионами страны, Черным и Азовским морями уничтожили 103 дрона противника самолетного типа, сообщает пресс-служба министерства обороны.

Их перехватили дежурными средствами ПВО с 23 часов 12 октября до 7 часов 13 октября.

40 БПЛА ликвидировали над Крымом, 26 — над Астраханской областью, 19 — над Черным морем, 14 — над Ростовской областью, два — над Азовским морем, по одному — над Белгородской областью и Калмыкией.

Ранее в Ростовской области беспилотник ВСУ разрушил крышу жилого здания и вызвал пожар. В результате атаки пострадали два местных жителя.

