ПВО продолжает отражать воздушный налет ВСУ на Москву

Еще три БПЛА сбиты на подлете к Москве

Еще три беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону Москвы, были сбиты силами ПВО. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Ранее Собянин уже информировал о попытках атак дронов на столицу. Сообщалось о ликвидации пяти вражеских беспилотников, летевших в направлении Москвы. На месте падения обломков воздушных целей работают специалисты.

Из-за угрозы воздушных атак несколько пассажирских рейсов, следовавших в московские аэропорты, были перенаправлены на запасные аэродромы.