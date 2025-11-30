ПВО перехватила 33 украинских беспилотника над Россией ночью

сегодня в 07:24

Минувшей ночью над четырьмя российскими регионами и Черным морем уничтожили 33 дрона ВСУ самолетного типа, сообщает пресс-служба министерства обороны страны.

Их сбили с помощью дежурных средств ПВО.

16 БПЛА ликвидировали над Ростовской областью, семь — над Краснодарским краем, шесть — над Черным морем, три — над Белгородской областью, один — над Курской областью.

Ранее в пригородах Краснодара и Анапы прогремела серия взрывов. Местные жители рассказали о 5-7 хлопках со стороны Черного моря.

